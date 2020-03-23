استمرار حملات التوعية لتطبيق خطة الطوارئ والحجر المنزلي في الكورة

استمرت حملات التوعية الداعية الى تطبيق خطة الطوارئ والحجر المنزلي الذي دعا اليه ​مجلس الوزراء​، وأقفلت مداخل طرقات معظم بلدات ​الكورة​ تجنبا لانتشار ​فيروس كورونا​، وتنظم ​الاجهزة الامنية​ في ​القضاء​ سلسة من الدوريات في المنطقة للتأكد من اقفال جميع المحلات او لمنع التجمعات، حيث عقم متطوعو ​التيار الوطني الحر​ في الكورة "دار حاملات الطيب للمسنين" في ​بلدة دده​.

واستمرت بلدية بطرام بتنظيم الدوريات المتواصلة لاحياء البلدة والتي تدعو الاهالي الى التزام المنازل، واقفلت بلدية بدبا مداخل البلدة من جهة بترومين. واغلقت بلدية انفه مدخلها من جهة برغون وحي تلة العرب من جهة الاوتوستراد، واستمرت حملات التوعية الداعية لتطبيق خطة الطوارئ والحجر المنزلي.

وقررت بلدية ​كفريا​ عزل الاحياء الداخلية في البلدة عبر قطع الطريق العام الداخلي من جهة كفريا - ​بدنايل​ ، والطريق العام الداخلي كفريا - الهري متمنية على الاهالي الالتزام بمنازلهم بهذه الفترة الحرجة .

واقفلت بلدية عابا الطرق الداخلية التي تربط ساحة ​كنيسة مارالياس​ بالطريق العام اقفالا تاما مشددة على الاهالي ضرورة اتباع ارشادات الوقاية العامة .