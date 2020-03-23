حملة تعقيم في بلدة ايلات بالتعاون مع الدفاع المدني

باشر مجلس بلدية ​ايلات​ بالتعاون مع مركز ​الدفاع المدني​ ال​لبنان​ي في بزبينا بتعقيم البلدة من منازل ومحلات وشوارع البلدة، بإشراف رئيس البلدية ​نصرالله​ معيط وبالتعاون مع كافة ابناء البلدة لمواجهة ​فيروس كورونا​، استنادا الى توجيهات ​وزارة الصحة​ اللبنانية وتعليمات محافظ عكار ​عماد اللبكي​.

كما وجه رئيس البلدية "الشكر الى الدفاع المدني وخاصة مركز بزبينا برئاسة طلال ايوب"، وأشار إلى "اهمية التعاون بين ابناء البلدة والبلدية"، متمنيا السلامة للجميع و"حمى الله بلدنا لبنان واهلنا في عكار والجومة واهالي بلدتي الحبيبة ايلات".