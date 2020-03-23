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هيئة علماء المسلمين في صيدا تبحث سبل الوقاية من وباء الكورونا

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اجتمع عدد من ​العلماء المسلمين​ في صيدا، للـ"تباحث في سبل ​الوقاية​ من وباء ​​، ودراسة المستجدات الشرعية على ضو نزوله وتفشيه في ​لبنان​، وذلك بدعوة من المكتب التنفيذي ل​هيئة علماء المسلمين​ برئاسة مدير المكتب التنفيذي في صيدا الشيخ علي السبع".

وأكد علماء الهيئة على "تكاملهم مع ​دار الفتوى​"، معتبرين "جهودهم متممة لجهود دار الفتوى"، مؤكدين على "ضرورة الالتزام بتوجيهات وإرشادات دار الفتوى المتعلقة ب​الصلاة​ والمساجد وكافة الأمور الشرعية والوقائية"، مركزين على "التكافل الاجتماعي وضرورة إطلاق حملات سريعة لإغاثة الناس في هذه الأوضاع العصيبة".

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