هيئة علماء المسلمين في صيدا تبحث سبل الوقاية من وباء الكورونا

اجتمع عدد من ​العلماء المسلمين​ في صيدا، للـ"تباحث في سبل ​الوقاية​ من وباء ​كورونا​، ودراسة المستجدات الشرعية على ضو نزوله وتفشيه في ​لبنان​، وذلك بدعوة من المكتب التنفيذي ل​هيئة علماء المسلمين​ برئاسة مدير المكتب التنفيذي في صيدا الشيخ علي السبع".

وأكد علماء الهيئة على "تكاملهم مع ​دار الفتوى​"، معتبرين "جهودهم متممة لجهود دار الفتوى"، مؤكدين على "ضرورة الالتزام بتوجيهات وإرشادات دار الفتوى المتعلقة ب​الصلاة​ والمساجد وكافة الأمور الشرعية والوقائية"، مركزين على "التكافل الاجتماعي وضرورة إطلاق حملات سريعة لإغاثة الناس في هذه الأوضاع العصيبة".