هيئة علماء المسلمين في صيدا تبحث سبل الوقاية من وباء الكورونا

اجتمع عدد من العلماء المسلمين في صيدا، للـ"تباحث في سبل الوقاية من وباء كورونا، ودراسة المستجدات الشرعية على ضو نزوله وتفشيه في لبنان، وذلك بدعوة من المكتب التنفيذي لهيئة علماء المسلمين برئاسة مدير المكتب التنفيذي في صيدا الشيخ علي السبع".
وأكد علماء الهيئة على "تكاملهم مع دار الفتوى"، معتبرين "جهودهم متممة لجهود دار الفتوى"، مؤكدين على "ضرورة الالتزام بتوجيهات وإرشادات دار الفتوى المتعلقة بالصلاة والمساجد وكافة الأمور الشرعية والوقائية"، مركزين على "التكافل الاجتماعي وضرورة إطلاق حملات سريعة لإغاثة الناس في هذه الأوضاع العصيبة".
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