شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بتفعيل حظر التجوال لمواجهة كورونا: مصر أمام منحي خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب بمحافظة أسوان، أهمية فرض حظر تجول بالبلاد، كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، لتكون منذ الساعه الثالثه، بما يساهم بشكل فعال في إلتزام المواطنين بالمكوث في منازلهم بعد هذا التوقيت.

ودعا عبد الصبور، في تصريحات لـ"الخليج 365"، جميع المواطنين بالالتزام بكافة التعليمات والإرشادات التي وجهت بها الحكومة، لاسيما تجنب الأماكن المزدحمة، وترك بعض المجاملات الإجتماعية مثل الأفراج والعزاء لاسيما أمام منحني خطير، قائلاً : علينا الإلتزام، فلا نريد أن يصل بنا الحال كما بلغ العديد من الدول التي لم تستطيع السيطرة علي الوضع، لقد تلقيت رسائل من أناس بالخارج، والوضع صعب.

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وأشاد البرلماني بالجهود التي قامت بها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، خلال الأيام الماضية لمواجهة الفيروس، مطالباً وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بأن تشدد الإجراءات اللازمة في محافظة أسوان بقوله : كمواطن أسواني أتمني تكون الإجراءات مشدده، لا اشكك في قدراتك، لقد لمسنا المسئولية خلال الفترة الماضية.

وعاد عبد الصبور، ليشدد مجدداً علي أهمية التزام التعمليات، قائلا ً: الوضع صعب جداً، ألتزم، لانك قد تؤذي أقرب الناس إليك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن أزمة انتشار فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم أجمع ، وأنه لم يشهد تاريخ الإنسانية المعاصر أزمة بهذا الحجم، حيث انتشر الوباء في أكثر من 177 دولة وتأثيراته ستكون كبيرة جدا، مؤكداً أن شكل العالم سيكون مختلف كثيرًا بعد الأزمة عن ما كان قبلها.