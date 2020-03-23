شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يطالب بتكثيف الرسائل الإعلامية للتوعية بمخاطر انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بمقر الوزارة ظهر اليوم أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك من أجل إعادة النظر في شكل الإعلام من خلال رؤيه مستقبلية لتطوير ماسبيرو.

وأكد أسامة هيكل على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة التطور وإعادة ترتيب الهيكل الإداري لإعداد المناخ الملائم للعمل الإعلامي وزيادة القدرة على المنافسة.



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وأشار أسامة هيكل إلى ضرورة الالتزام بالقواعد التي تعمل على تطبيق السياسية الإعلامية لمواكبة التطور والعمل على تدريب الإعلاميين ، مؤكداً على أهمية إعداد محتوى جيد لجذب المشاهد ، مشيراً إلى أن هذه الفترة فرصة للتليفزيون المصري لتغيير المنهج لمواكبة التطور.

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وشدد وزير الدولة للإعلام على ضرورة إصلاح الصورة العامة لماسبيرو أمام الرأي العام بمزيد من المصداقية وسرعة تناول الأخبار ودقتها، مشيرا إلى ضرورة إعداد خطة عمل في الفترة القادمة للنهوض بماسبيرو بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون الاضرار بالعاملين وكذلك التنسيق مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لحل مشكلة الديون.





في نهاية اللقاء وجه أسامة هيكل على ضرورة تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد ، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.