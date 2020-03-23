شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالبرلمان: قرارات الرئيس لمواجهة كورونا تدعم الاقتصاد والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرارات رئيس الجمهورية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، خاصة القرارات الاقتصادية، بالقوية والداعمة للاقتصاد والاستثمار، وإنقاذ للصناعة في هذه الظروف الصعبة.

وقالت درويش، لـ"الخليج 365"، إن قرارات الرئيس تؤكد أن مصر دولة مؤسسات وصامدة في مواجهة الأزمات، فهذه القرارات تدعم قطاع الصناعة وإنقاذ للعاملين فيه، وكذلك دعم للسياحة، ودعم لأصحاب المعاشات خاصة ما يتعلق بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وصرف الزيادة السنوية للمعاش بنسبة 14% من أول يوليو المقبل.

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كما أكدت أن قرار مد وقف قانون الضريبية على الأطيان الزراعية لمدة عامين، في صالح الفلاحين والمزارعين.

جدير بالذكر أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى شملت ضم العلاوات الخمسة للمعاشات للأجر الأساسى، وزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات إلى 14% من يوليو القادم، وتوجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، ومد وقف قانون الضريبية على الأطيان الزراعية لمدة عامين، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف المرتبات المستحقة للشركات، وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لدعم البورصة، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتمويل مصاريف الفنادق بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه.