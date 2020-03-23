شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يدعم "تحدى الخير" ويوجه التحدى لوكيل البرلمان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قبوله تحدى الخير، ودعم مبادرة بنك الطعام لمساعدة العمالة المؤقتة، بناء على طلب من النائب محمد فؤاد، على خلفية مطالبة النائبة مى محمود التى سجلت فيديو أعلنت من خلاله مشاركتها فى المبادرة وتحدى عدد من النواب للمشاركة فى هذه المبادرة.

وتحدى النائب أيمن أبو العلا، أعضاء مجلس النواب للمشاركة فى المبادرة، ومنهم على وجه التحديد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنواب ماريان عازر وداليا يوسف ومحمد أبو حامد.

الجدير بالذكر أن بنك الطعام المصري أطلق حملة "دعم العمالة اليومية مسئولية"، استمرارًا للدور الريادي الذي يقوم به في توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة، وإيمانًا منه بحق كل إنسان في توفير احتياجاته من الغذاء الكافي، وهي المبادرة التي يستهدف البنك من خلالها توزيع 500 ألف كرتونة إطعام وشنطة غذائية كدعم غذائي نتيجة الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا، والتي أثرت بشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع وبصفة خاصة العمالة اليومية، وهي الفئة التي تتقاضى رزقها بشكل يومي مثل عمال البناء، عمال الديلفري بالمطاعم والكافيهات، وعمال محطات الوقود، والباعة الجائلين، والعاملين بنظافة المنازل وغيرهم.