شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة برلمانية بتوقيع غرامة 50 ألف جنيه على المقاهي المخالفة لقرار الغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن هناك بعض المقاهي والكافيهات خاصة المتواجدة في المناطق الشعبية غير ملتزمة بتعليمات الغلق الذي قررتها الحكومة، الأمر الذي يتطلب توقيع أقصى عقوبة على المخالفين بغلق تلك الأماكن التي تمثل بؤر تجمعات ستعمل على زيادة انتشار الإصابة بالفيروس.

وطالبت منير، في بيان لها، بتفعيل توقيع غرامة 50 ألف جنيه على كل مقهى أو كافية، بجانب الغلق، كعقوبة لكل من تسولى له نفسه لاستمرار في فتحهم رغم قرار الحكومة، منوهة أن المناطق الشعبية تحتاج لتكثيف الرقابة وحملات التفتيش على كافة المستويات للتأكد من حمايتها، خاصة وأن الأهالي غير مهتمة بالأزمة على عكس المدن، الأمر الذي يحتاج لمجهود مضاعف من قبل الحكومة لتطبيق القرارات بحزم وغلق المقاهي في الساعة التي حددتها الحكومة.

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وأضافت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تطبيق قرار غلق المقاهي على المولات، نظرا لاعتبارها أماكن تجمعات لا بد من حظرها حفاظا على المواطنين والعمل على تقليل فرص انتقال العدوى.

وأكدت وزارة الصحة والسكان فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي من شأنة أن يقتل الفيروسات التى قد تكون علي يدك.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون.