شكرا لقرائتكم خبر عن نواب ينعون استشهاد رجال القوات المسلحة جراء مشاركتهم فى مكافحة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بخالص العزاء المؤسسة العسكرية في وفاة الشهيد البطل اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية أمس الأحد نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد.

وقال وهدان في بيان له، أن الشهيد البطل كان قائد عظيم وضرب أروع الأمثال في العطاء في خدمة الوطن وأنه استشهد في ميدان المعركة عندما كان يكافح من أجل منع نشر فيرس خطير يهدد حياة وصحة المصريين، داعياً الله عز وجل أن يحفظ رجال مصر في كل ميدان، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

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وأضاف أنه يتقدم باسمه وباسم جميع النواب بخالص العزاء للمؤسسة العسكرية ولأهل الشهيد البطل، مؤكدا أنه طالما يضحي جنود وقيادات القوات المسلحة حياتهم من أجل وطنهم الغالي مصر.