نواب ينعون استشهاد رجال القوات المسلحة جراء مشاركتهم فى مكافحة "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بخالص العزاء المؤسسة العسكرية في وفاة الشهيد البطل اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية أمس الأحد نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد.
وقال وهدان في بيان له، أن الشهيد البطل كان قائد عظيم وضرب أروع الأمثال في العطاء في خدمة الوطن وأنه استشهد في ميدان المعركة عندما كان يكافح من أجل منع نشر فيرس خطير يهدد حياة وصحة المصريين، داعياً الله عز وجل أن يحفظ رجال مصر في كل ميدان، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.
وأضاف أنه يتقدم باسمه وباسم جميع النواب بخالص العزاء للمؤسسة العسكرية ولأهل الشهيد البطل، مؤكدا أنه طالما يضحي جنود وقيادات القوات المسلحة حياتهم من أجل وطنهم الغالي مصر.
كما نعي الدكتور ايمن ابوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، الشهيد اللواء اركان حرب شفيع عبد الحليم مدير إدارة المشروعات الكبري بالقوات المسلحة، وذلك بعد أن لحق باللواء اركان حرب خالد شلتوت، وذلك اثناء اشتراكه فى اعمال مواجهة فيروس كورونا.
وقال ابوالعلا أن القوات المسلحة الباسلة التي لبت نداء الوطن وانتشرت في كل الشوارع والميادين للتطهير والتعقيم، تقدم أرواح أبناءها لحماية الشعب المصري من هذا الخطر.
وتقدم أبوالعلا بخالص العزاء والمواساة لأبناء مصر الأبطال من القوات المسلحة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم عنده من -الشهداء الأبرار.
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