شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استشهاد قائدين فى مواجهة "كورونا".. عبد الرحيم على: القوات المسلحة عنوان التضحية والفداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النائب عبد الرحيم على، رئيس مجلسى إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، القائدين البارزين بالقوات المسلحة، اللواء شفيع عبد الحليم داوود، واللواء أركان حرب خالد شلتوت، بعد استشهادهما خلال المشاركة فى أعمال مكافحة فيروس كورونا.

وقال النائب فى بيان قبل قليل، تلقيت بمزيد من الحزن والأسى، استشهاد القائدين دفاعا عن الوطن، مؤكدا أن القوات المسلحة، تمثل عنوانا ومثالا للتضحية والفداء، يقاتل ابطالها على كل الجبهات حماية للوطن وحفاظا على أرواح الشعب وسلامة صحته.

وقال النائب إن القوات المسلحة، انطلاقا من دورها الوطنى، تنفذ بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، خطة لمكافحة الفيروس، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عدد من المنشآت والمناطق الحيوية، كالجامعات والمدارس وغيرها.