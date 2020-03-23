شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يطالب الحكومة بتأجيل أقساط قروض مشروعات الشباب لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن هيئة مكتب اللجنة عقدت اجتماعا لها، بحضور النواب محمد المرشدى وهالة أبو السعد وكيلى اللجنة، والنائب محمد سليم أمين سر اللجنة، لمناقشة كل ما يتعلق بالتيسيرات التي من الممكن أن يقدمها البرلمان، للشباب أصحاب المشروعات.

وأضاف "مرعى" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة توافقت على تقديم توصية مكتوبة، لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رئيس جهاز تنمية المشروعات، بضرورة تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة من الجهاز للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمدة ستة أشهر.

وأشار النائب محمد كمال مرعى، إلى أن التوصية تضمنت تنفيذ تأجيل الأقساط خلال 48 ساعة من الآن، مشدداً، : "سيتم التنسيق مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للتأكيد على جدية التنسيق لتنفيذ التوصية في أسرع وقت"، إتساقاً مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة نتجة التداعيات الاقتصادية السلبية جراء فيروس كورونا.

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وقررت وزارة الصناعة والتجارة استئناف العمل من مقر الوزارة بجاردن سيتى اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020، وذلك بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وانتهت وزارة التجارة والصناعة من أعمال تطهير وتعقيم المقرات التابعة للوزارة بجاردن سيتى ومدينة نصر وشبرا، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يأتى هذا الإجراء بتوجيه من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتى قامت بتشكيل لجنة لادارة الازمات بالوزارة تتولى وبصفة يومية متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الحكومة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالوزارة والجهات التابعة ، حيث تم الزام العاملين المتواجدين بالمقرات بإرتداء ماسكات الوجه والقفازات ، مع تواجد فرق نظافة لاجراء النظافة الدورية واستخدام المطهرات اللازمة لعمليات التطهير أولاً بأول.