الكشف بالتليفون.. ننشر تفاصيل "نظام ابن سينا الطبي" في جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة بدء العمل بالكشف على المرضى عن بعد "نظام العيادة الالكترونية" في قسم الأمراض المتوطنة بمستشفى الجامعة الرئيسي، وذلك حرصًا على سلامة المرضى في ظل الظروف الراهنة والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي قرار تطبيق العيادة الإلكترونية بإشراف الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور محمود عبد العزيز، رئيس قسم الامراض المتوطنة، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية.

وقال الدكتور محمود عبد العزيز، إن النظام الجديد يتيح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقًا لحالته الصحية وبالأخص مرضى الكبد، ويقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل مع المريض عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادي أو المحمول ويقوم بالرد على استفسارات الحالة المرضية ومتابعتها للعلاج.

وتابع: الطبيب يدخل على نظام "ابن سينا الطبي الإلكتروني" ويراجع البيانات الطبية والأرشيف الطبي للمريض ويمكن البرنامج الطبيب التعرف على التاريخ الطبي السابق للمريض وجميع البيانات الطبية والمتابعات ذات الصلة التي أجريت للمريض، وبذلك يتم تقديم الاستشارات العلاجية للمرضى، وفي حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفى الجامعي.

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ولفت الدكتور حاتم الألفي، إلى أنه جرى تقسيم مجموعات عمل مستمرة طوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات المريض ومتابعة حالتهم الصحية إلكترونيًا دون اللجوء للخروج من المنزل.

وأشار الدكتور سعد محمد البيومي، نائب بقسم الأمراض المتوطنة، إلى أن جميع الأطباء وهيئة التمريض في القسم مستمرون في مهامهم الانسانية لتقديم الخدمة الطبية للمرضى مع مراعاة تقليل الأعداد قدر الإمكان فهم خط الدفاع الأول لانتشار أي مرض.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حجازي، أن إدارة المستشفيات بجامعة المنصورة تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على حياة المرضى المترددين على المستشفيات والمراكز الطبية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستفادة من التحول الرقمي للخدمات الطبية التي تقدم للمرضى من خلال البرامج الالكترونية الطبية لمتابعة المرضى والتي تتميز بها جامعة المنصورة.

وقدم حجازي الشكر لجميع الأطباء وهيئة التمريض المتواجدين للتواصل مع المرضى على مدار 24 ساعة لمتابعة المرضى وتشخيص الحالات وتقديم العلاج المناسب لهم مضيفًا أنه يمكن الاستفسار عن العيادة الالكترونية عن طريق الرقم 01094286543 يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً ما عدا الجمعة.

