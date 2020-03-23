هل يمكن كسر شهادة قديمة لشراء أخرى بعائد 15% بالتليفون أو إلكترونيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

بدأ بنكا الأهلي ومصر، أمس الأحد، طرح شهادة الادخار الجديدة لأجل عام واحد بعائد 15%، وهو الأعلى في مصر.

ويتيح البنكان شراء الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، أو من خلال التليفون، وذلك حرصا منها على عدم تكدس العملاء في الفروع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويسعى بعض عملاء بنكي الأهلي ومصر الحاليين من أصحاب الشهادات إلى الاستفادة من طرح الشهادة الجديدة بسبب العائد المرتفع، وهو ما قد يضطرهم إلى كسر شهاداتهم القديمة، فهل يستطيعون فعل ذلك عبر الهاتف أو بشكل إلكتروني؟

يجيب الخليج 365 في السطور التالية علي هذا السؤال وبعض تساؤلات العملاء الأخرى المتعلقة بشأن إمكانية كسر شهادة إدخار، أو وديعة من أجل شراء الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع:

- هل يستطيع أي عميل كسر شهادة ادخار أو وديعة إلكترونيا؟

قال مسؤولون بخدمة العملاء ببنكي الأهلي ومصر إن أي عميل من العملاء الحاليين للبنكين يستطيع كسر أي شهادة ادخار، أو وديعة له إلكترونيا عبر الإنترنت، أو الموبايل بنكنج في حال اشتراكهم بالخدمة، أو بعد تقديم طلب الاشتراك في الخدمات الإلكترونية عبر الاتصال برقم خدمة العملاء دون معاناة الذهاب للفرع.

- هل يجوز للعميل كسر شهادة أو وديعة بالتليفون دون الذهاب للفرع؟

أكد مسؤولو خدمة العملاء أن خدمة الكول سنتر أو خدمة العملاء في الفروع ليس مسموح لهم كسر شهادة، أو وديعة للعميل بالتليفون، وإنما تقتصر مهامهم في ربط شهادة الـ 15% في حال توافر الأموال اللازمة لقيمة الشهادة في حساب التوفير الخاص بالعميل، وبعد التاكد من صحة مكالمة العميل.

- متى يستطيع العميل كسر شهادة ادخار أو وديعة عبر الموبايل أو الإنترنت بنكنج؟

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يستطيع أي عميل كسر شهادة أو وديعة وربط قيمتها بشهادة أخرى على مدار 24 ساعة، بشرط أن يكون مر على ربط الشهادة القديمة 6 أشهر، وكذلك بعد خصم الرسوم اللازمة بسبب كسر العميل للشهادة قبل انتهاء أجلها.

أما بالنسبة للوديعة فلا يوجد عليها محاذير ويستطيع العميل كسرها في أي وقت دون التقيد بمرور 6 أشهر على إيداعها.

- كيف يستطيع العميل شراء الشهادة ذات العائد 15% إلكترونيا؟

لا تستعرق عملية الشراء أكثر من 10 دقائق والعميل جالس في منزله، دون معاناة الذهاب للفرع، ففي البداية يقوم باستخدام الخدمة سواء عبر صفحة البنك علي الإنترنت أو عبر التطبيق الإلكتروني على الموبايل.

وبمجرد الضغط علي التطبيق يتم فتح الصفحة ثم يبدأ العميل في وضع رقم الكود الشخصي والرقم السري، وبعد ذلك يختار خدمات الأفراد، ثم يستطيع أختيار الشهادة التي يريد كسرها وتحويل قيمتها إلى الشهادة ذات 15%، أو الشراء من حسابه الشخصي في حال عدم رغبته كسر شهادة.

- هل يستطيع عميل بنك آخر كسر شهادة له وتحويلها لشراء شهادة الـ 15% من بنكي الأهلي ومصر؟

بالفعل سمح البنك المركزي بإجراء خدمة التحويل من حساب عميل بعد كسر شهادة له في أي بنك إلى شراء الشهادة ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر، ولكن هذه الخدمة ستكون متاحة بعد أيام قليلة بعد تهيئة الأنظمة الإلكترونية بالبنوك لتقديمها.

- هل يستطيع أي عميل جديد فتح حساب توفير لأول مرة في بنكي الأهلي أو مصر لشراء شهادة الـ 15% بالتليفون؟

لا يستطيع أي عميل جديد فتح حساب له في بنكي الأهلي ومصر بالتليفون، ولكن لابد من حضوره بشخصه في أحد فروع البنكين المنتشرة على مستوى الجمهورية وتقديم طلب فتح حساب توفير بهدف شراء شهادة الـ 15%، ولا تستغرق العملية 10 دقائق، ثم يبدأ التعامل إلكترونيا على حسابه بشكل طبيعي بعد اشتراكه في الخدمة مجانا.