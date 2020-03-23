نائب محافظ الغربية: نخوض "معركة وعي".. وإجراءات جديدة ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت تدابير احترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشاره إلى جانب إطلاق حملات كبرى للتوعية في جميع أرجاء المحافظة تحث المواطنين على البقاء في البيوت واتباع الإجراءات الوقائية والتي تعد "سلاح الانتصار على الوباء".

وقال نائب المحافظ، أن مبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك" التي أطلقتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا تهدف إلى نشر الثقافة الصحية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس، وتفاعل معها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بالمحافظة، وتسابق الكثيرون في التبرع بالمواد المطهرة والمستلزمات الطبية من كمامات وقفازات وشنط مواد غذائية.

وأوضح أن المحافظة تلقت تبرع بوحدتي رش وتعقيم سعة 600 لتر تكلفتهما 100 ألف جنيه وتبرع آخر بـ4 أطنان مواد مطهرة وكمية كبيرة من المستلزمات الطبية و500 شنطة مواد غذائية، تتضمن الشنطة الواحدة "عبوات زيت وسكر وأرز ومكرونة وفول وشاي وسمن"، وجاري توزيعها في المحافظة على الأسر الأكثر احتياجا وعمال اليومية.