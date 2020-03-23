بالصور- جامعة أسوان تدشن مزرعة بحثية مساحتها 50 فدانًا على طريق المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة أعدت مخطط مزرعة بحثية على طريق المطار خارج سور الحرم الجامعي على مساحة 50 فدانًا تقريبًا.

وأوضح أن المزرعة من المقرر أن تكون نموذجية مبنية على أسس علمية ومزرعة ارشادية لتقوم بدورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخدمة العملية التعليمية والبحثية.

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وأضاف أنه جرى تخطيط المزرعة على شكل قطاعات تحتوي علي أنواع النخيل الفاخرة بالإضافة إلى تكعيبات العنب والصوب الزراعية المزروعة بأنواع الخضروات المختلفة، وغيرها من المحاصيل الحقلية والبستانية.

وشارك الدكتور أحمد غلاب اليوم الاثنين في زراعة عدد من نخيل المجدول الفاخر، وذلك تماشيًا مع خطة الجامعة لتكون نموذجًا فريدًا في محافظة أسوان، وإنشاء مزرعة استرشادية تقوم بدورها في خدمة المجتمع المحيط.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر عبد الحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية والدكتور محمد أبو الليل وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور نوبي حفني والعاملين بالمشروع.