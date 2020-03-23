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أنجيلا ميركل في الحجر الصحي

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 أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الحجر الصحي، بعدما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس المستجد.

 

 وقالت الحكومة في بيان، إن المستشارة الألمانية قررت الخضوع للحجر الصحي المنزلي، بعد تقارير أفادت بأن نتيجة اختبار الطبيب الذي قام بمنحها أحد التطعيمات يوم الجمعة، أظهرت إصابته بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا.

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