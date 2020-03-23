البحرين تعلق إقامة الصلوات الجماعية لمنع انتشار كورونا

قررت إدارة الأوقاف السنية في مملكة البحرين، اليوم الإثنين، تعليق إقامة صلوات الجماعة في المساجد والمصليات كافة التابعة لها، في خطوة تأتي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الأيام"، "أعلنت الأوقاف السنية في البحرين، عن

تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، اعتبارا من صلاة المغرب وحتى إشعار آخر"​​​.

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وكانت الأوقاف الجعفرية بالبحرين أعلنت، في 19 مارس

الجاري، أن صلاة الجمعة والجماعة وعموم الصلاة ستتوقف في الجوامع والمساجد حتى إشعار آخر ولحين عودة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، عبر صفحتها الإلكترونية، اليوم، وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 177 حالة، منها 174 مستقرة، و3 حالات تحت العناية.