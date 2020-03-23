السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

قال المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا 562 حالة.

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وأكد المتحدث شفاء 19 حالة من فيروس كورونا حتى الآن.

وشددت وزارة الصحة السعودية على عدم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة.