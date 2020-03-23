كردستان العراق يعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في منطقة إربيل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قالت الوزارة في بيان إن "الإصابات جميعًا في محافظة السليمانية، اثنتان في مركز المحافظة و7 في قضاء دربنديخان وإصابة واحدة في قضاءجمجمال".
ويرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في الإقليم إلى 76 شخصًا، 22 في أربيل و49 في السليمانية وواحد في حلبجة، شفي 13 شخصًا فيما توفي شخص واحد.
المصدر: وكالات
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