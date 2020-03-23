كردستان العراق يعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في منطقة إربيل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

قالت الوزارة في بيان إن "الإصابات جميعًا في محافظة السليمانية، اثنتان في مركز المحافظة و7 في قضاء دربنديخان وإصابة واحدة في قضاء

جمجمال".

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ويرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في الإقليم إلى 76 شخصًا، 22 في أربيل و49 في السليمانية وواحد في حلبجة، شفي 13 شخصًا فيما توفي شخص واحد.

المصدر: وكالات