كورونا.. تسجيل 6 وفيات ونحو ألف إصابة جديدة في سويسرا

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، تسجيل 956 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في سويسرا وليختنشتاين إلى 8060، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأفاد المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 66.

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر

من 344 ألف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من 14 ألفًا، غالبيتهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، فيما تعافى منهم ما يزيد على 99 ألفًا.