الحكومة الإسبانية : الاشتباه في إصابة نائبة رئيس الوزراء بفيروس "كورونا"

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين ، أن النائبة الأولى لرئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو توجد في أحد مستشفيات مدريد لتلقي العلاج من عدوى تنفسية، وتنتظر

نتيجة اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية، أعلنت فرض

قيود على دخول معظم الأجانب عبر الموانئ والمطارات خلال الثلاثين يومًا المقبلة لوقف تفشى فيروس كورونا.

يذكر أن إسبانيا شهدت ارتفاعًا فى عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، إذ وصلت إلى 2182 شخصًا، فضلًا عن 33089 حالة مصابة.