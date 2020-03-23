المغرب.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 134 شخصا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 134 بعد تسجيل 12 إصابة جديدة.
وكانت آخر الأرقام، الصادرة عن الوزارة صباح اليوم، تشير إلى 122 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد 19"، استنادا إلى تحاليلمخبرية جاءت نتائجها إيجابية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ودعت وزارة الصحة من المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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