بدء حظر التجوال في مدينة القامشلي السورية لمواجهة كورونا

شرعت "الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" في فرض حظر التجوال في مدينة القامشلي وجميع مناطق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية" تحسبًا لوباء كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأبدى العديد من سكان مدينة القامشلي قلقهم من تفشي فيروسكورونا، وإمكانية وصوله وانتشاره في المدينة، خصوصًا في ظل ضعف الإمكانات الطبية، والبنية التحتية الصحية في المدينة.
وكان وزير الصحة السوري، نزار يازجي، قد أعلن أمس الأحد، عنتسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في أراضي سوريا.
من جهتها، اتخذت السلطات في دمشق حزمة إجراءات وقائية عاجلة وسط خطر وصول الفيروس إلى سوريا، بما في ذلك فرض قيود على التنقلات وتعليق العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية وتقليص الحركة التجارية غير الضرورية.
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