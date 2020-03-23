كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تستخدم الهواتف المحمولة لتعقب الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمهل رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، السلطات خمسة أيام لتطوير نظام لتعقب الأشخاص الذين اتصلوا بأي شخص مصاب بفيروس كورونا باستخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافي للهاتف المحمول.

في ظل النظام الجديد، سيتم إرسال المعلومات إلى الأشخاص إذا اتصلوا بشخص مصاب وسيتم نقل نفس المعلومات إلى المقر الإقليمي الخاص الذي تم إنشاؤه لمكافحة الوباء، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال الكرملين، إن الاجراء قانوني وجزء من الاجراءات التي تتخذها روسيا لمحاولة وقف انتشار الفيروس.

سوف يتتبع الإجراء "المواطنين الذين هم على اتصال مع المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا الجديد على أساس المعلومات من مشغلي الهواتف الخلوية حول تحديد الموقع الجغرافي للهاتف الخلوي لشخص معين".

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وقالت وزارة الاتصالات في بيان: "هذا سيسمح بإبلاغ المواطنين عبر الهاتف إذا كانوا على اتصال مع شخص يعاني من فيروس كورونا الجديد، وإرسال الرسائل ذات الصلة لإبلاغهم بالحاجة إلى العزلة الذاتية ...".

ولدى روسيا، التي حظرت دخول الأجانب مؤقتًا، 438 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتوفى بسبب الفيروس - أقل من العديد من الدول الأوروبية.

وأبلغ عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، سكان العاصمة الذين تجاوزوا 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة بالبقاء في منازلهم.

تشدد روسيا تدريجياً قواعد الحجر الصحي وتجهز نظام الرعاية الصحية لديها لمزيد من الحالات. طلب سوبيانين من كبار السن وغيرهم من السكان الضعفاء زيارة الصيدليات والمتاجر فقط إذا لزم الأمر من الخميس حتى 14 أبريل.