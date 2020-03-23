كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يلتقي بخصوم سياسيين أفغان خلال زيارته لكابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى العاصمة الأفغانية، كابول، يوم الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها من قبل في محاولة لإنقاذ صفقة تاريخية بين واشنطن وحركة طالبان أبرمت في فبراير لكنها شابت نزاعًا سياسيًا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، إن الغرض من زيارة "بومبيو" هو محاولة التوسط لحل بين الرجلين. ومن المقرر أن يعقد اجتماعات في وقت لاحق مع كليهما، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول: "الخوف هو أنه ما لم يتم حل هذه الأزمة ... قريبًا، فقد يؤثر ذلك على عملية السلام ... قد يعرض اتفاقنا مع طالبان للخطر"، مضيفًا، أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم العثور على قرار خلال الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا.

وزار "بومبيو" الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في قصره قبل لقاء خصمه السياسي عبد الله عبد الله، وكلاهما يقول، إنهما الزعيم الصحيح لأفغانستان بعد الانتخابات المتنازع عليها في سبتمبر.

وقد أوقفت مواجهتهم اختيار فريق تفاوض لتمثيل الحكومة الأفغانية في المحادثات المخطط لها مع "طالبان".

لم تكن الحكومة الأفغانية طرفًا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، الذي تم التوقيع عليه في الدوحة في 29 فبراير. لكن الاتفاقية تهدف إلى تمهيد الطريق أمام طالبان للتفاوض مع الحكومة الأفغانية وتضمنت اتفاقا لسحب القوات الأجنبية من شأنه أن إنهاء الحرب الأطول للولايات المتحدة.

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لم تبدأ الحكومة الأفغانية وحركة طالبان مفاوضات رسمية كما هو مخطط لها، وقد أعاقتها الخلافات حول إطلاق سراح السجناء والخلاف بين غني وعبد الله.

وقد وجه الممثل الخاص للولايات المتحدة ، زلماي خليل زاد ، الذي أمضى معظم وقته في كابول منذ توقيع الاتفاق ، نداء إلى الجانبين الأسبوع الماضي للتصرف بسرعة بشأن إطلاق سراح السجناء ، وهو شرط وضعته طالبان لإجراء المحادثات.

وقال خليل زاد، إن جائحة فيروس كورونا أضاف ضرورة عاجلة للإفراج عنه.

مع وجود 40 إصابة في أفغانستان، تتزايد المخاوف من أن الآلاف الذين يعودون إلى ديارهم من إيران المجاورة كل يوم قد يؤجج الفاشية في دولة بها شبكة صحية عامة دمرتها سنوات من الحرب.

وقال مسؤولون، إن "طالبان" والحكومة الأفغانية عقدت اجتماعًا "افتراضيًا" بشأن الإفراج عن السجناء يوم الأحد.

وفي فبراير، أعلنت "اللجنة الانتخابية الأفغانية" أن "غني" الحالي هو الفائز في الانتخابات الرئاسية، لكن عبد الله قال، إنه وحلفاؤه فازوا وأصروا على أنه سيشكل حكومة.