كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تعلن وفاة رئيس تحريرها بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية الرسمية، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أعلنت فيها وفاة رئيس تحريرها سيد عبد الله سيد أحمدي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن سيد عبد الله سيد أحمدي توفى اليوم الاثنين في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، 127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات لديها إلى 1812 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

Advertisements

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.