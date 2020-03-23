كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تستدعي الجيش وتحذر الناس للبقاء في منازلهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت السلطات في المملكة المتحدة الجيش لتسليم معدات وقائية للمستشفيات، اليوم الاثنين، وأخبرت الناس بالبقاء في منازلهم واستجابت للتحذيرات بشأن التباعد الاجتماعي أو أن تتخذ الحكومة إجراءات أكثر شدة لوقف انتشار فيروس كورونا.

واعترف وزير الصحة، مات هانكوك بوجود مشكلات، ولكن تم اتخاذ إجراء ووعد. وقال، إن الجيش سيقود الشاحنات طوال النهار والليل لتوصيل الإمدادات إلى الطاقم الطبي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف لشركة "بي بي سي": "أنها مثل مجهود حرب، إنها حرب ضد هذا الفيروس، لذا فقد ساعد الجيش بشكل لا يصدق في الحصول على هذه الخدمات اللوجستية حتى نتمكن من الحصول على الإمدادات اللازمة لحماية الناس على الخط الأمامي، إن الخدمة الصحية لديها الآن 12 ألف جهاز تهوية، بزيادة 7 آلاف عن بداية الأزمة.

وقال بعض الأطباء، إنهم شعروا بأنهم "علف الإصابة"، وقالت الحكومة، إن الجيش سيساعد في شحن ملايين العناصر من معدات الحماية الشخصية (PPE) بما في ذلك الأقنعة للعاملين في الرعاية الصحية الذين اشتكوا من نقص.

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حتى الآن، توفي 281 بريطانيًا بسبب فيروس كورونا، وفي الأيام القليلة الماضية، كثفت السلطات البريطانية إجراءاتها بسرعة للحد من انتشار الفيروس ومنع تكرار عدد القتلى الذين شوهدوا في بلدان أخرى حيث توفي الآلاف.

ومع ذلك، كانت هناك شكاوى من الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية حول نقص العدة، قائلة، إنهم لم يشعروا بالأمان في العمل.

في رسالة التماسًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون، لزيادة إمدادات معدات الوقاية الشخصية، قال أكثر من 6000 طبيب في الخطوط الأمامية إنهم طُلب منهم تعريض حياتهم للخطر مع أقنعة قديمة، وانخفاض مخزون المعدات.

اتخذت بريطانيا سلسلة من الإجراءات في محاولة للحد من انتشار الفيروس.