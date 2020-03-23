كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روحاني": يجب على واشنطن رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات إذا كانت واشنطن تريد مساعدة إيران على احتواء تفشي فيروس كورونا، قائلًا، إن إيران ليس لديها نية لقبول عرض واشنطن بالمساعدة الإنسانية.

وأضاف "روحاني"، في خطاب متلفز: "الزعماء الأمريكيون يكذبون ... إذا أرادوا مساعدة إيران، فكل ما يحتاجون إليه هو رفع العقوبات ... ثم يمكننا التعامل مع تفشي فيروس كورونا".

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن إيران هي الدولة الشرق أوسطية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، حيث تسبب في وفاة 1700 شخص وأكثر من 21000 مصاب ووفاة واحد من الفيروس كل 10 دقائق.

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عرضت واشنطن مساعدة إنسانية على عدوها القديم. لكن المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي رفض العرض يوم الأحد.

تصاعدت التوترات بين البلدين منذ عام 2018، عندما خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع ست قوى عالمية وأعاد فرض العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني.