كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لـ22،672 ووقاة 86 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت حصيلة أجرتها وكالة الصحة العامة روبرت كوخ (RKI) في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 22،672 وتوفي 86 شخصًا بسبب الفيروس.

ويقارن هذا بـ18610 حالة و 55 حالة وفاة يوم الأحد، عندما حذر معهد RKI من أن العدد الفعلي من المحتمل أن يكون أعلى حيث لم تقدم جميع السلطات الصحية المحلية أرقامها خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أوردت وكالة "رويترز".