كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 23/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس "كورونا" بالصين

أعلنت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين، اليوم الاثنين، في آخر إحصائيات لها شفاء 90% من المصابين بفيروس كورونا، وبقاء وجود 5120 مصابا فقط في المستشفيات لتلقي العلاج. آخر الأخبار العاجلة في العالم || قتلى جراء فيضانات الربيع في إيران Advertisements

قتل 7 أشخاص بسبب وفقد اثنان آخران، جراء فيضانات الربيع في إيران، بحسب ما قال مجتبى خالدي، المتحدث الرسمي باسم الإسعاف الإيرانية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || معلومات جديدة عن "كورونا"

كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الاثنين، عن بيانات صينية جديدة أكدت أن أعداد المصابين بكورونا ممن لا تظهر لديهم أعراض الإصابة بالفيروس قد تصل إلى ثلث أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالمرض.

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