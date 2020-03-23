مصر تعلن وفاة لواء ثان في الجيش شارك في “مكافحة كورونا”

أعلنت التلفزة المصرية، اليوم الاثنين، وفاة لواء ثان في الجيش المصري، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت التلفزة المصرية أن مدير إدارة المشروعات الكبرى في القوات المسلحة، اللواء أركان حرب شفيع، عبد العليم داوود، توفي بعد إصابته بوباء “كوفيد-19″، خلال مشاركته في أعمال مكافحة انتشار الفيروس في مصر.

ويأتي هذا بعد يوم من نعي القوات المسلحة المصرية مدير إدارة المياه في الهيأة الهندسية، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، إثر إصابته بالفيروس.

يذكر أنه “استكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، صدرت أوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير، والتعقيم الوقائي لعدد من الميادين، والشوارع الرئيسية، والمنشآت، والمرافق الحيوية المحيطة، التي تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر”، وفق صفحة القوات المسلحة المصرية على فايسبوك.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة ذاتها أنه تم الدفع بأطقم التطهير إلى القيام بأعمالها الوقائية في مجمع التحرير في القاهرة، وما يحتويه من مكاتب، وطرقات، ومصاعد، بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع، وكافة الأسطح، والأرضيات، والحوائط .