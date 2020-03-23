رسميا.. الصيدليات متاحة على مدار الساعة طوال الأسبوع – تفاصيل

قررت هيآت الصيادلة، بناءً على توجيهات وزارة الداخلية، اعتماد برنامج عمل جديد تفاعلا مع الأوضاع الاستثنائية، التي طرحها وضع الطوارئ الصحية، المعلن في البلاد.

كبرى هذه الهيآت، وهي نقابة الصيادلة في ولاية الدارالبيضاء، وجهت مراسلة إلى الصيادلة أخبرتهم فيها بتوقيت العمل الاستثنائي الجديد، والذي يبدأ من، الاثنين إلى الجمعة، بين التاسعة صباحا، والسادسة مساء، ومن التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، يوم السبت.

كما ستشتغل صيدليات حراسة نهارية من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا، وأخرى ليلية من التاسعة ليلا إلى منتصف الليل، وستستمر صيدليات الحراسة 24/24 في تأمين الأدوية ليل نهار.

وطالب رئيس نقابة الصيادلة بالعمل بكثير من الشجاعة في الظروف الصعبة، التي تعيشها البلاد، حاليا، مع ضرورة الحفاظ على سلامتهم الشخصية.