نشرة خاصة.. ثلوج وأمطار رعدية إلى غاية بعد غد الأربعاء

أصدرت مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، نشرة خاصة تنذر فيها بتقلبات في الطقس في عدد من المناطق، إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وقالت المديرية نفسها قالت، في نشرتها الخاصة، إن تساقطات ثلجية، وأمطار رعدية محلية قوية، وتساقطات مطرية قوية، ستعرفها عدد من مناطق المغرب، من اليوم، وإلى غاية بعد غد الأربعاء.

وكانت المديرية ذاتها قد أعلنت، أمس الأحد، عن تساقطات ثلجية، تتراوح بين 10 و40 سم ستهم ابتداء من منتصف اليوم، وإلى غاية منتصف بعد غد، في عمالات، وأقاليم الحوز، وأزيلال، وبني ملال، وبولمان، وشيشاوة، وإفران، وميدلت، وتارودانت، وتنغير، وذلك على ارتفاع 2000 متر.

كما ستهم تساقطات مطرية قوية، ستتراوح مقاييسها بين 50 و80 ملم في 24 ساعة، عمالات وأقاليم الحسيمة، وشفشاون، والمضيق، والفنيدق، وتطوان، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية السادسة من صباح بعد غد.