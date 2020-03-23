شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ماليزيا اليوم عن تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1518.

وذكرت وزارة الصحة أن حوالي 970 من الحالات الإجمالية يرتبط بتجمع نُظم الشهر الماضي قرب العاصمة كوالالمبور, مشيرةً إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 14.