شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يحذر البريطانيين من تدابير أكثر صرامة والان نبدء بالتفاصيل

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم من إمكانية اعتماد "إجراءات أكثر صرامة" إذا لم يأخذ الناس نصائح الحكومة بشأن التعامل مع فيروس كورونا على محمل الجد.

وقال جونسون: "إذا لم تقوموا بذلك بشكل مسؤول؛ سيكون علينا المضي قدماً في المزيد من الإجراءات".

وطالب رئيس الوزراء الناس بحماية أنفسهم، مؤكداً أن ذلك "سيفيد أكثر من أي إجراء آخر للحفاظ على حياتك".

ودعا جونسون، في المؤتمر الصحفي اليومي في داونينغ ستريت، الناس الذين يذهبون إلى المتنزهات أن يقوموا بذلك بشكل مسؤول.