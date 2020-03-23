جونسون يحذر البريطانيين من تدابير أكثر صرامة 

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وقال جونسون: "إذا لم تقوموا بذلك بشكل مسؤول؛ سيكون علينا المضي قدماً في المزيد من الإجراءات".
وطالب رئيس الوزراء الناس بحماية أنفسهم، مؤكداً أن ذلك "سيفيد أكثر من أي إجراء آخر للحفاظ على حياتك".
ودعا جونسون، في المؤتمر الصحفي اليومي في داونينغ ستريت، الناس الذين يذهبون إلى المتنزهات أن يقوموا بذلك بشكل مسؤول.
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