شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية ترصد 240 انتهاكاً حوثياً ضد المدنيين والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم الإثنين، توثيق 240 حالة انتهاك من قبل جماعة انصار الله الحوثية "ضد المدنيين في عدد من المحافظات خلال 20 يوما.
وقالت الشبكة ، في بيان صحفي إنها "رصدت 53 حالة قتل ،بينهم أربعة نساء وستة أطفال، و36 جريحا بينهم امرأتان وثلاثة أطفال"، كما بلغت حالات الاختطاف 151 حالة بينهم أطفال.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات" ارتكبتها المليشيا الحوثية في محافظات مأرب والجوف والحديدة وتعز وإب والبيضاء وحجة وصنعاء ومنطقة الحشاء بالضالع".
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