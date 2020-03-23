البحرين تعلق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات وتستبدل الآذان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - وكالات

أعلنت إدارة الأوقاف السنية في مملكة البحرين عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها إعتباراً من صلاة المغرب لليوم الإثنين 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م وحتى أشعر آخر.



وبحسب البيان الصادر عن إدارة الأوقاف والذي نشرته وكالة بنا الرسمية، فإن تعليق الصلاة جاء استنادًا إلى رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وإلتزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، وفي ضوء ما تم اتخاذه من اجراءات احترازية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) ومنها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة.

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وأهاب البيان بالمصلين أن يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء، ويحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والعافية، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وأكد البيان على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، ويستبدل المؤذن بجملتي (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح) قوله (الصلاة في رحالكم) أو (الصلاة في بيوتكم) أو (الصلاة في أماكنكم)، أو أن يقولها بعد الأذان؛ إعلامًا للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.