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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جنوب أفريقيا تسجل 274 حالة إصابة جديدة بكورونا وتتخطى 400 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 الساعة الماضية، 274 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 402 حالة .
جاء ذلك على لسان وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيز، اليوم الإثنين، وهو ما قد يقلق خبراء الصحة العامة بشأن استعداد البلاد للتعامل مع الوباء.
وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، حالة كارثة وطنية وفرض إجراءات مثل حظر السفر للحد من انتشار الفيروس، ومن المتوقع أن يخاطب الأمة في وقت لاحق، الإثنين، بشأن إجراءات جديدة للتخفيف من تأثير الفيروس.
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