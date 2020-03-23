الصحة الإيرانية تعترف : كورونا يغطي كل نقطة ومنطقة في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

إعترفت وزارة الصحة الإيرانية، بإن إنتشار فيروس كورونا المستجد بات يغطي كل نقطة ومنطقة في البلاد .



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، الذي قال أنه لا توجد أي نقطة أو منطقة في إيران باتت عارية من انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل انتشار الفيروس، وتسجيل أعداد متزايدة من الإصابات والوفيات بالوباء.

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ونقلت وسائل إعلام رسمية، يوم الإثنين، عن جهانبور قوله: ”الآن وبعد مرور 25 يوما على رصد فيروس كورونا في البلاد، نُعلن أنه لا توجد أي نقطة عارية من فيروس كورونا، حيث بات هذا الفيروس متفشيًا في جميع مناطق البلاد بشكل متفاوت“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى مواصلة بعض المواطنين التنقل والسفر عبر المدن، رغم التحذيرات من تفشي كورونا، حيث قال على سبيل السخرية: ”إن من يسافر الآن إلى منطقة ما ثم يعود، فسوف يأتي بهدية الفيروس إلى المنطقة التي يقيم بها“ وفق ما نقلت وكالة ”ايسنا“ المحلية.

يأتي ذلك، في ظل تسجيل إيران أعدادا متزايدة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث وصلت حتى اليوم إلى 1812 وفاة، و23 ألف و49 إصابة، وفق بيانات وزارة الصحة.