تكليف من رئاسة الجمهورية لوزارة التضامن بشأن المعاشات

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي د.نيفين القباج، إن التكليف الثاني من الرئيس عبد الفتاح السيسي هو زيادة المعاشات بداية من 1 يوليو بنسبة 14%.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية أن صرف العلاوات الخمس مع الـ14% مع كثير من المزايا التي تم طرحها يمثل حزمة كبيرة على الدولة.

أكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة قرار رئيس الجمهورية بشأن ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على الأجر الأساسي، موضحا أنه سيعلن خلال ساعات آليات تنفيذ القرار.

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وأكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات ، أنه منذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها وحتى عام 2015، وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأجر المتغير والأجر الأساسي،زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي كل حسب تاريخ خروجه على المعاش، لافتا إلي أن ذلك يتحقق بشرط أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة.

وضم العلاوات الـ5 سيستفيد منها ما يقرب من 2.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات ، وهما من خرجوا معاش خلال فترة 5سنوات بدءا من 2006 ، وهى العلاوة الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ومن المقرر أن تصل تكلفة هذه العلاوات الخمسة إلى ما يقرب من 7 مليار جنيها سنويا ،وقد تزيد عن هذا المبلغ بجانب أيضا العلاوة التي أعلن عنها الرئيس بقيمة 14% والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من بداية العام المالي المقبل .

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي وزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات إلى 14 % من يوليو المقبل.