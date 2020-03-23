بينهم دول عربية.. 16 دولة و7 ولايات أمريكية يفرضول حظر التجوال للسيطرة على "كورونا"

تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.

وأدى وباء فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم، بحسب تعداد أعدته فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية الاثنين.

وبالإجمال، سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا بعدد 9197 وفاة. وتجاوزت وفيات إيطاليا 5476 حالة، الصين (3270) وإسبانيا (2182).

ولجأت الكثير من البلدان التى شهدت تفشى كبير لفيروس كورونا بين مواطنيها لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال فعلى لمنع أى تجمعات تعمل على زيادة عد المصابين والوفيات

وأخضع فيروس (كورونا) أكثر من مليار شخص حول العالم للعزلة في بيوتهم، على أمل الحد من انتشار الوباء القاتل، وقامت بعض الدول، بحظر تجول مواطنيها، بسبب التفشي الكبير للفيروس حول العالم، وذلك على النحو التالي:

السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، فرض حظر تجول في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من اليوم الاثنين، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس (كورونا)، حيث سيبدأ حظر التجول من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، اعتبارًا من اليوم ولمدة 21 يوماً. حسبما نشر موقع "دنيا الوطن".

الأردن

يتواصل في الأردن، قرار حظر التجول في المملكة، الذي سيُحد من تنقلات 10 ملايين نسمة، في إجراء احترازي؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

ليبيا

طبقت حكومة الوفاق الليبية، أمس الأحد، قرار فرض حظر التجول الليلي في طرابلس والمدن الواقعة تحت سيطرتها، غرب البلاد، كخطوة استباقية للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، رغم خلو البلاد حتى اللحظة من أي إصابة.

الكويت

قرر مجلس الوزراء الكويتي، حظر تجول في أنحاء البلاد من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحاً يومياً، لمكافحة تفشي فيروس (كورونا).

تونس

ومنذ يومين، فرضت تونس حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي بدءًا من مساء الأربعاء الماضي، فيما كلف الرئيس التونسي قيس السعيد الجيش من بتسيير دوريات في الشوارع لضمان تطبيق القرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. حسبما نشر موقع "عاجل".

العراق

بينما قررت الحكومة العراقية فرض حظر التجول في بغداد اعتبارًا من 17 مارس وحتى 24 مارس الجاري مع استثناء حظر البضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

المغرب

وبعد تسجيل حالة الوفاة الثالثة بفيروس كورونا، قررت المغرب، مساء الجمعة الماضية، فرض حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ الصحية لأجل غير مسمى للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

موريتانيا

وكذلك أعلنت الحكومة الموريتانية، الخميس الماضي، بعد تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، ابتداء من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحًا بالتوقيت المحلي، ضمن إجراءاتها للوقاية من الفيروس.

الإمارات تعلق الرحلات الجوية

وأعلنت السلطات الإماراتية مساء أمس الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلات "الترانزيت" من البلاد وإليها، لمدة 14 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة في الإمارات قررت إغلاق جميع المراكز التجارية والأسواق في البلاد، فيما عدا منافذ بيع الطعام والأدوية، على أن يقتصر عمل المطاعم على خدمة التوصيل إلى المنازل. حسبما نشر موقع "دنيا الوطن".



إيطاليا

وفي 10 مارس الجاري، بعد أسابيع من تفشي فيروس كورونا، قررت إيطاليا فرض حظر التجول، وقال رئيس الوزراء، «جوزيبي كونتي»: «سأوقع مرسومًا يمكن تلخيصه بالآتي: ألازم منزلي. لن تعود هناك منطقة حمراء في شبه الجزيرة.. إيطاليا بأسرها ستصبح منطقة محمية».

وأضاف رئيس وزراء إيطاليا في خطابه عن فرض حظر التجول: «لم يعد هناك وقت لإهداره. الأرقام تخبرنا أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المصابين وفي أعداد الراقدين في المستشفيات في أقسام العناية الفائقة وللأسف في أعداد الموتى أيضًا. علينا أن نغير عاداتنا. عليها أن تتغيّر الآن». حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

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إسبانيا

وفي 14 مارس بعد تسجيل مئات الإصابات المؤكدة، قررت إسبانيا فرض حظر التجول لمدة 15 يومًا، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد.

فرنسا

وفي 17 مارس الجاري، أعلنت السلطات الفرنسية بدء دخول البلاد في حجر صحي شامل وحظر التجول، في محاولة حثيثة لمنع إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الوقت ذاته وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المواطنين، في كلمة متلفزة، بالجلوس في المنازل خلال الـ15 المقبلة، للتمكن من القضاء على الفيروس.

التشيك

كذلك أعلنت الحكومة التشيكية، حظر التجول كافة أرجاء البلاد تجنبًا لانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، فيما قال رئيس الحكومة أندريه بابيش، إن الناس في جميع أنحاء البلاد يجب ألا يغادروا منازلهم إلا للعمل أو الطوارئ، وقد تُفرض عقوبات تصل إلى 3 ملايين كرونة تشيكية على الانتهاكات ومخالفة القانون.

7 ولايات أمريكية

فرضت سبع ولايات أمريكية تشكل قطاعًا كبيرًا من سكان الولايات المتحدة، أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل، من أجل المساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتطال القرارات حوالي 100 مليون شخص.

وتعتبر ولايتا أوهايو ولويزيانا هما الأحدث في الانضمام إلى قائمة الولايات التي ألزمت سكانها بالبقاء في المنازل. حسبما نشر موقع "عاجل".

وتفرض ولايات كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وإيلينوي بالفعل مثل هذه الأوامر، التي تسمح للمواطنين بالخروج للتنزه والذهاب إلى متاجر البقالة والأنشطة الضرورية الأخرى.

وتعرب السلطات في نيويورك عن شعورها بالإحباط المتزايد من تجمع المواطنين في الحدائق العامة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية " د.ب.أ ".

السلفادور

أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة فى ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي فرض حظر التجول لمدة 30 يوما ردا على تفشى فيروس كورونا.

وقال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة إن سلطات الهجرة ستأمر بمنع دخول المسافرين القادمين من إيران في إجراء صحي بهدف الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال أبو كيلة على "تويتر" إن مواطني السلفادور والدبلوماسيين القادمين من إيران، التي تشهد أكبر تفش للفيروس خارج الصين، سيقضون 30 يوما في الحجر الصحي.

إيران

أعلنت إيران، الاثنين، عن 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت حتى اليوم 1812 حالة وفاة.

وأضاف أن عدد المصابين بكورونا في إيران وصل إلى 23049 حالة إصابة.

وتعد إيران بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا.

ورغم الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات والمصابين، إلا أن طهران رفضت عرض الولايات المتحدة للمساعدة.

سيرلانكا

فيما أعلنت سريلانكا، فرض حظر التجول على مستوى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد سجلت 65 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بينها 26 شخصًا كانوا عادوا من إيطاليا.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يتم تطبيق حظر التجول بصرامة في شتى أنحاء البلاد وسيواجه المخالفون الاعتقال، وربما السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وفقًا لوكالات أنباء عالمية.

وفرضت سريلانكا حظر تجول، الأربعاء الماضي، في الجزء الشمالي الغربي من البلاد؛ حيث يقيم عدد كبير من العائلات التي لها أقارب في إيطاليا.

مصر

وفي مصر، تتعالى الأصوات المطالبة بفرض حظر تجول في البلاد أسوة بالعديد من دول العالم لكبح انتشار الفيروس ولتجنب سيناريوهات يراها بعضهم كارثية كتلك التي تحدث في إيطاليا وإيران وإسبانيا، لكن الحكومة طبقت جملة من التدابير للحد من انتشار الفيروس فلجأت إلى تعليق الدراسة وإغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.