السعودي أعلن تقديم بلدية صيدا مساعدات انسانية بقيمة مليار ليرة لمواجهة كورونا

أعلن رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ أن "بلدية صيدا ستقدم ​مساعدات​ إنسانية واجتماعية بقيمة مليار ليرة ​لبنان​ية بموافقة ​ديوان المحاسبة​ لمواجهة تداعيات ​فيروس كورونا​". وأشار إلى أن "هذا الموضوع سيتم بحث آليته لا سيما أن الحاجة ماسة لمثل هذه المساعدات، في ظل إقفال المؤسسات والمرافق والتزام المواطنين منازلهم وبالتالي فقدان عملهم وقوتهم اليومي"، لافتا الى أن "هذه المساعدات التي أقرها المجلس البلدي هي أقل الواجب لنقف مع أهلنا في صيدا. ونحن نواجه جميعا هذه المحنة التي نرجو الله عز وجل أن تزول سريعا في لبنان والعالم أجمع".

وكان السعودي تابع من مكتبه في القصر البلدي، شؤونا صحية لها صلة بمواجهة تداعيات ومخاطر إنتتشار فيروس كورونا .

واستقبل لهذه الغاية وفدا من إدارة مركز لبيب أبوظهر الطبي في صيدا كذلك بحث مع وفد تجمع ​المؤسسات الأهلية​ شؤونا إجتماعية تتعلق بأوضاع وتداعيات "كورونا" ومبادرات المؤسسات التطوعية في هذا المجال للحد من وقع هذه التداعيات في صيدا".