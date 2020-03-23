أحاطت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للاتصالات، في بيان "مشتركيها علما بأن خدمة الزبائن لديها عادت لتصبح متاحة على مدار الساعة (24/7) على الرقم 111، كما عبر خدمة الـLive chat وحسابات ألفا في مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار الى أن خدمة الزبائن وتلقي الإتصالات والمراجعات لا تزال تتم من المنزل ضمن خطة التعبئة الداخلية التي باشرت ألفا تطبيقها، بحيث يعمل كل فريق عملها عن بعد من المنزل في إطار الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر الفا تعلن عن عودة خدمة الزبائن طيلة ايام الاسبوع وعلى مدار الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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