النشرة: اتحاد بلديات الحاصباني أطلق حملة تعقيم لمخيم النازحين السوريين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن اتحاد بلديات ​الحاصباني​، اطلق حملة تعقيم لمخيم ​النازحين السوريين​ في منطقة مرج الخوخ قضاء ​مرجعيون​ والذي يضم حوالي الـ200 خيمة. وأشار رئيس الاتحاد سامي الصفدي الى أن "عملية التعقيم هذه جاءت بهدف الحفاظ على المنطقة من خطر فيروس ​الكورونا​ باعتباره على تماس مع مناطقنا رغم انه يقع ضمن نطاق قضاء مرجعيون إلا أن غياب المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن دفعتنا للقيام بهذه الحملة التي تعتبر استكمالا لحملات التعقيم لأماكن تواجد النازحين السوريين في نطاق قضاء حاصبيا"، مطالبا كافة المنظمات والجهات المعنية بشؤون النازحين السوريين "إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم في هذه الظروف الصعبة".

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