دياب وعد باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الممرضين

استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب صباح اليوم في السراي الحكومي، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا أبي عبدالله ضومط، وجرى البحث في الشؤون المتعلقة بمهنة التمريض، خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبنان والعالم، وفي التحديات التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع. ووضعت ضومط كل إمكانات النقابة بتصرف رئيس الحكومة.
على الاثر، وعد رئيس الحكومة بـ"اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الممرضين ودعمهم وتشجيعهم على الاستمرار في خط الدفاع الأول لأنهم يشكلون حجر الأساس في النظام الصحي في لبنان".
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