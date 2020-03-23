دياب وعد باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الممرضين

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ صباح اليوم في ​السراي الحكومي​، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا أبي عبدالله ضومط، وجرى البحث في الشؤون المتعلقة بمهنة التمريض، خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها ​لبنان​ والعالم، وفي التحديات التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع. ووضعت ضومط كل إمكانات النقابة بتصرف رئيس ​الحكومة​.

على الاثر، وعد رئيس الحكومة بـ"اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الممرضين ودعمهم وتشجيعهم على الاستمرار في خط الدفاع الأول لأنهم يشكلون حجر الأساس في النظام الصحي في لبنان".