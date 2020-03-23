أبي رميا: عيب استغلال الكورونا من اجل حفنة من الدولارات

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "الأسعار جنون خاصة القفازات والكمامات ومواد التعقيم"، مشددا على أنه "عيب على الموزّعين، عيب على التجار، عيب استغلال ​الكورونا​ من اجل حفنة من الدولارات". وتوجه أبي رميا الى ​الدولة​ قائلا: "يا دولة. يا ​وزارة​ ​اقتصاد​ يا مفتشين، يا هووووو. قوموا بواجباتكم".

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