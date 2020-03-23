اقفال محال ومؤسسات في جبيل لمخالفتها قرار التعبئة العامة

عملت دوريات من الجيش ومكتب أمن جبيل في مديرية المخابرات، على إغلاق محال ومؤسسات تجارية في جبيل ونهر إبراهيم لمخالفتها قرار التعبئة العامة الذي أعلنه مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
كما شهدت مدينة جبيل اقامة حواجز لفرقة الفهود في قوى الأمن الداخلي، لتنبيه المواطنين من ضرورة التقيد بشروط السلامة العام.
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