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اقفال محال ومؤسسات في جبيل لمخالفتها قرار التعبئة العامة

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عملت دوريات من ​الجيش​ ومكتب أمن جبيل في ​مديرية المخابرات​، على إغلاق محال ومؤسسات تجارية في جبيل و​نهر إبراهيم​ لمخالفتها قرار التعبئة العامة الذي أعلنه ​مجلس الوزراء​ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما شهدت ​مدينة جبيل​ اقامة حواجز لفرقة الفهود في ​قوى الأمن الداخلي​، لتنبيه المواطنين من ضرورة التقيد بشروط السلامة العام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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