اقفال محال ومؤسسات في جبيل لمخالفتها قرار التعبئة العامة

عملت دوريات من ​الجيش​ ومكتب أمن جبيل في ​مديرية المخابرات​، على إغلاق محال ومؤسسات تجارية في جبيل و​نهر إبراهيم​ لمخالفتها قرار التعبئة العامة الذي أعلنه ​مجلس الوزراء​ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما شهدت ​مدينة جبيل​ اقامة حواجز لفرقة الفهود في ​قوى الأمن الداخلي​، لتنبيه المواطنين من ضرورة التقيد بشروط السلامة العام.

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