متعاقدو التعليم الاساسي: للتعليم عن بعد حتى صدور قرار آلية احتساب الساعات

توجهت ​لجنة المتعاقدين​ في ​التعليم الرسمي​ الاساسي وحراك المتعاقدين الثانوي، في بيان الى "المتعاقدين بعدم الانصات الى كلام او بيانات او تفسيرات او تكهنات، يعمد البعض من خلالها الى تضليل المتعاقدين في ما خص باحتساب ساعاتهم التي يدرسونها عن بعد، خاصة انه صدر تعميم بهذا الخصوص عن وزير التربية و​التعليم العالي​ الدكتور ​طارق المجذوب​، وثم تمت الموافقة عليه من مجلس الوزارء الذي يضم الوزراء كافة ومن بينهم وزير ​المال​".



وطلب اللجنة من المتعاقدين التجاوب والاستمرار في العمل تبعا لتوجبهات الوزارة وادارة المدرسة والثانوية في التعليم عن بعد، لحين صدور قرار آلية احتساب ​الساعات​ من قبل الوزير المختصين والتي ستكون منصفة تحترم ساعات المتعاقد الأسبوعية، مشددة على انه "ينبغي على المتعاقدين الاحتفاظ بالتحضير اليومي، مع ذكر وسائل الشرح، والية التواصل مع ​الطلاب​، ومتابعة الطلاب والاجابة على اسئلتهم واستفساراتهم".

وجددت اللجنة الدعوة الى مديري ​المدارس​ بـ "عدم ظلم اي متعاقد يقوم بواجباته تجاه طلابه وعدم الاجتهاد لما يضر بحقوق المتعاقدين المعترف بها من قبل ​وزارة التربية​ و​مجلس الوزراء​".