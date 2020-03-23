الاشتباه باصابة نازح سوري ضمن نطاق بلديات الدريب الاوسط

نفذ اتحاد بلديات الدريب الاوسط، الحجر على احد المباني التي يقطنها نازحون سوريون ضمن نطاقه، وذلك بعد الاشتباه بإصابة احد المقيمين النازحين بفيروس كورونا.
وناشد رئيس الاتحاد عبود مرعب مفوضية اللاجئين ووزارة الصحة والصليب الاحمر اللبناني "العمل على ايفاد فريق عمل متخصص لنقل المريض واجراء فحص الكورونا، لتبيان ماهية وضعه الصحي باقصى سرعة، ذلك ان المبنى الذي يسكنه يكتظ بالسكان وهو ضمن مجمع سكني فيه اكثر من مئة عائلة سورية نازحة.
وقد أسندت الى شرطة بلدية البيرة مهمة تأمين حاجيات السكان دون الدخول والخروج منه لمنع انتشار الفيروس بين اهالي المنطقة، لحين استكمال الاجراءات الصحية اللازمة بالنسبة للشخص المصاب.
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