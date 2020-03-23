الاشتباه باصابة نازح سوري ضمن نطاق بلديات الدريب الاوسط

نفذ اتحاد بلديات الدريب الاوسط، الحجر على احد المباني التي يقطنها ​نازحون سوريون​ ضمن نطاقه، وذلك بعد الاشتباه بإصابة احد المقيمين ​النازحين​ ب​فيروس كورونا​.

وناشد رئيس الاتحاد عبود مرعب ​مفوضية اللاجئين​ و​وزارة الصحة​ و​الصليب الاحمر اللبناني​ "العمل على ايفاد فريق عمل متخصص لنقل المريض واجراء فحص ​الكورونا​، لتبيان ماهية وضعه الصحي باقصى سرعة، ذلك ان المبنى الذي يسكنه يكتظ بالسكان وهو ضمن مجمع سكني فيه اكثر من مئة عائلة سورية نازحة.

وقد أسندت الى شرطة بلدية ​البيرة​ مهمة تأمين حاجيات السكان دون الدخول والخروج منه لمنع انتشار الفيروس بين اهالي المنطقة، لحين استكمال الاجراءات الصحية اللازمة بالنسبة للشخص المصاب.