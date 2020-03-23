ادارة مرفأ بيروت تتخذ مجموعة من التدابير للوقاية من كورونا

طلبت ادارة ​مرفأ بيروت​ عقب اجتماع عقد برئاسة المدير العام ​حسن قريطم​ إدراج الموظفين و​العمال​ المولجين بتأمين شحنات الغذاء و​الدواء​ والذين يثبت خلوهم من أي إصابة ضمن الطواقم المسموح لها بالتنقل، خدمة لانتظام العمل في المرفق العام ولإستمرارية حركة الشحن في البلاد.

هذا وقد التزمت إدارة المرفأ تأمين الكمامات ومستلزمات ​الوقاية​ كافة من كفوف وموازين حرارة لفحص الداخلين الى حرم المرفأ، على أن يفرض وضع الكمامة لكل من يدخل إلى حرم المؤسسة.

وأكد قريطم أن "الإدارة بصدد تعقيم كل مباني ومكاتب المرفأ وكل المداخل حيث ​الجيش​ و​الأمن العام​ و​الجمارك​ و​أمن الدولة​ وذلك مرة كل أسبوعين"، مشيرا إلى أن" تعميما سيوجه إلى شركات الشحن وتخليص البضائع بالإمتناع عن إستخدام أشخاص معرضين أكثر من غيرهم للإصابة، وبالتحديد من تتعدى أعمارهم الرابعة والستين والمصابين بأمراض مزمنة وباستبدالهم بآخرين ممن هم أقل عرضة للإصابة، ليقوموا بالأعمال المرفئية المطلوبة لضمان إستمرارية العمل".

واكد أن "عناصر الأمن العام في نقطة المرفأ، سيتولون أخذ حرارة كل الداخلين على أن يطلب من كل شخص مصاب بارتفاع الحرارة، العودة الى المنزل ومن كل من تظهر عليه عوارض مرضية إضافية، الذهاب الى ​مستشفى​ ​رفيق الحريري​ الجامعي بمواكبة ​الصليب الأحمر اللبناني​، وأن يترافق ذلك مع سحب الرخصة لمدة أسبوعين ولحين التعافي"